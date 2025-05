Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions. Sensazioni? "Entrando in questo stadio ho sentito la sensazione di essere fortunati per giocare la partita migliore che potessimo giocare. Giochiamo contro una grande squadra. Un po' diverso affrontare l'Inter con due attaccanti puri, il nostro obiettivo è prepararla al meglio per condurla sul nostro binario. Dobbiamo avere il pallone, anche se loro sanno pressare molto bene. Abbiamo preparato ogni possibilità per frenarli. Adattarsi alle contingenze sarà la chiave. Ricordo alla mia presentazione che l'obiettivo era vincere trofei importanti, manca la Champions. C'è pressione, ma la vivo con tranquillità e consapevolezza. La cosa importante è continuare a giocare come sappiamo".

Di Donnarumma, ha aggiunto: "Quando uno è al livello più alto, deve sapere che le critiche sono tante. Siamo riusciti a dare una svolta ulteriore al gruppo. Tensione? I nostri sono giovani ed esperti. L'esperienza si acquisisce giocando. Non ho mai avuto paura di schierare giocatori giovani, devono giocare i migliori senza pensare all'età".