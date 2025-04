"Venivamo da una partita non bella a Bergamo che è stata un passo indietro rispetto a quanto fatto prima. Oggi eravamo contro una tra le più forti d’Europa, l’Inter si presenta da sola, ed è una vittoria che vale doppio. È una vittoria che mette un mattoncino per quello che è un altro sogno che non dirò e che quest’anno è difficile. Oggi serviva un gol o una giocata ed è andata bene che è capitata a me". Così Riccardo Orsolini ha commentato, con emozione a Sky Sport, la vittoria ottenuta dal suo Bologna, grazie alla sua rete, contro i campioni d'Italia.



Questo in questa stagione può essere il più importante.

"Fino a questo momento lo è sicuramente, almeno per quanto mi riguarda. Poi farlo contro una squadra che è in formissima, che ha giocato sì tantissime partite ma che ha una rosa incredibile... E a proposito, volevo fare i complimenti anche a loro perché nonostante le fatiche di Champions sono venuti qui a fare una grandissima partita. Sono felice quasi commosso, non ho quasi più la voce perché ho urlato come un forsennato. Mi sono ferito, non ho idea di ciò che ho fatto, ma sono fiero di questi ragazzi, della mia squadra, del percorso e comunque vada ci stiamo divertendo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!