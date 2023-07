"Le amichevoli sono importanti per avvicinarci alla stagione. Faremo un'amichevole il 30 luglio contro la Sampdoria ad Alessandria, anche se credo non sia ancora stata ufficializzata. Poi ci sarà la 1^ edizione del trofeo Silvio Berlusconi, la Coppa Italia il 13 agosto e l’Inter il 19". A ricordare il programma del Monza è Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli e primo avversario dell'Inter nella Serie A 2023/24.

Per quanto riguarda il mercato, il Condor non si sbilancia: "Vediamo gli ultimi giorni, magari un centrocampista ma negli ultimi giorni di mercato se ci sarà un’occasione - dice a Sky Sport -. Cragno? C'è una trattativa in corso, vediamo come si conclude. Ci sono troppi tesserati, è uno dei problemi del calcio italiano. Dobbiamo fare operazioni in uscita perché siamo in tanti, tutte le squadre hanno troppi giocatori".