Andrea Tarozzi, vice allenatore del Lecce, parla ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo provato a fare la partita che il mister aveva preparato, il gol a fine primo tempo ha condizionato la gara. Nel secondo abbiamo avuto qualche chance in più e siamo riusciti ad avere il controllo della gara in alcuni momenti, e in quello migliore nostro abbiamo preso il secondo gol con la magia di Arnautovic. Poi è arrivata l'espulsione di Banda e la partita è stata troppo condizionata".

Le sostituzioni però sembravano aver portato l'inerzia della gara a favore del Lecce, il gruppo è giovane ma sta crescendo.

"È un percorso di crescita che stiamo facendo, siamo qui da 5 mesi e stiamo crescendo tanto. Abbiamo fatto dei finali di gara con tanti cambi che hanno portato punti nel finale e anche oggi poteva essere così, come con l'occasione di Rafia di testa. Poi c'è da dire che l'Inter ha avuto due o tre palle gol clamorose con Falcone che ha fatto interventi pazzeschi".

Questa crescita è frutto di un lavoro quotidiano.

"Sicuramente, i ragazzi hanno voglia di seguire il mister ma ci manca ancora qualcosina. Siamo poco cattivi negli ultimi metri, però siamo contenti del percorso e spero che riusciamo a migliorare ancora".