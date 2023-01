Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Nell'allenamento concluso pochi minuti fa a Riyad, Ante Rebic ha lavorato con il resto dei compagni: il croato è dunque a disposizione del tecnico rossonero per la Supercoppa Italiana contro l'Inter, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Lo riferisce Sky Sport.