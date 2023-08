Dopo il pari col Torino, il Cagliari torna in campo questa sera, per la prima volta in casa dal il ritorno in Serie A, contro l'Inter. In questo esordio stagionale casalingo, Claudio Ranieri ha a disposizione una doppia opzione tattica - come riferisce Sky Sport - che per la difesa parla di doppia soluzione tattica, nonostante tutto lasci pensare all'utilizzo del 4-4-2, quantomeno dall'inizio. In caso di linea a tre Goldaniga completerebbe con Dossea e Obert il reparto, con Augello largo a sinistra in mediana, in caso di 4-4-2 invece, quindi con una linea di difesa più 'sostanziosa', Augello arretrerebbe a sinistra, al fianco di Obert e Azzi completerebbe il poker di centrocampo, proprio davanti ad Augello. Trattasi dunque di un dubbio esclusivamente 'tattico', senza entrare nel merito degli interpreti. Unico interrogativo di Ranieri il ballottaggio tra Pavoletti e Luvumbo per affiancare Oristanio, che contro la sua Inter dovrebbe scendere in campo dall'inizio.

PROBABILE CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. All. Ranieri