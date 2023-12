Dopo il prezioso pareggio contro la capolista Inter, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, si è presentao nella sala conferenze del Ferraris per commentare i temi caldi della serata.

Hai giocato per vincere. Puo stare stretto il risultato?

"Sono molto contento della prova dei ragazzi. Non era scontato. Noi abbiamo lavorato molto bene, ci siamo sacrificati. A tratti abbiamo fatto vedere ottime cose. Siamo riusciti a riprendere l’Inter e non è una cosa semplice. Bravi tutti i ragazzi. Hanno dato un segno di voler portare a casa un risultato positivo. Volevo una partita feroce e così è stato. Tutta la squadra ha giocato bene. Sia Messias che Retegui non erano al 100%. Ho chiesto a Messias di giocate quinto a sinistra sapendo che non è il suo ruolo. So che puó esprimere un grande gioco lì, lo ringrazio.

Tanti calci piazzati, lo preparate durante la settimana questo tipo di situazioni?

"La volontà è quella di andare a prendere piu calci piazzati possibili. Ci lavoriamo in settimana. Dragusin lo massacro sempre durante gli allenamenti perché è alto due metri e deve fare gol di testa. Speriamo non ce lo portino via".

Su Dragusin però c'è il forte interesse del Tottenham.

"Mi auguro che non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio. Ma allo stesso capirei se la società facesse un sacrificio nell’altro senso".

A che punto del percorso siete?

"Siamo riusciti a creare un DNA forte, con giocatori di grandi qualità e valori. Il nostro obiettivo è quello di mantenere questo tipo di intensità in ogni partita. Bravi i ragazzi per come interpretano le partite. Lavoriamo con entusiasmo e armonia".

Come giudichi la spinta su Strootman in occasione del gol dell’Inter?

"No comment. Non voglio creare alibi o giustificazioni".

Com’è stata questa settimana con finalmente tutti a disposizione?

"Ora sono cazzi miei, scusate l'espressione. È una bella cosa, dipenderà dalle mie valutazioni settimana dopo settimana in base alla squadra che andremo ad affrontare".

Ha fermato Inter e Juve. Chi l’ha impressionata di piu?

Tutte e due sono complete. L’Inter in mezzo al campo è, se non la prima, forse la seconda d’Europa. Ha ricambi all’altezza. Allegri invece è riuscito a trovare consistenza nella squadra. Lotteranno entrambe fino alla fine per lo scudetto".

Ricardo Despali