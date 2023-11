Dopo le varie analisi fatte in conferenza e DAZN, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha analizzato il risultato ottenuto contro l'Inter anche ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole: "Vista la partita, i numeri, il gioco e le occasioni sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più, ma bisogna anche accettare il risultato contro un'Inter forte. Questa sconfitta non ci deve deprimere".

Come ne esce l’Atalanta, risultato a parte?

"Per quanto mi riguarda più convinta. È chiaro che appena è finita la gara, dove non abbiamo raccolto niente, c’era grande delusione ma tra un giorno-due questa partita ci darà un’ulteriore spinta. Dobbiamo resecare, prima dell’Europa League".

Contro l’Inter è mancato l'episodio?

"Oggi un po’ di episodi in cui poteva girare un po’ meglio ci sono stati. Sia nel primo tempo, quando siamo andati in svantaggio alla prima azione loro, sia nel secondo. Siamo partiti bene, dopo il 2-1 abbiamo spinto tanto e creato buone opportunità, non era facile mettere l’Inter in difficoltà, li abbiamo chiusi quasi sempre bene e credo abbiamo fatto una prestazione molto buona".