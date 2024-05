L'Inter spezza la striscia di sei risultati utili consecutivi del Frosinone, schiantandolo a domicilio 5-0 nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A. Uno stop pericoloso per i ciociari, che rischiano di scivolare al terzultimo posto in caso di sorpasso dell'Udinese, impegnata nello scontro diretto con il Lecce lunedì sera. Dopo il triplice fischio, Eusebio Di Francesco si presenta davanti ai microfoni di DAZN per analizzare la gara dello Stirpe: "Risultato bugiardo, normale che siamo scesi a livello psicologico. Abbiamo cambiato qualche interprete per gestire la prossima partita, ci siamo un po' disuniti. Loro ripartivano forte, loro sono una grande squadra. Noi abbiamo creato tante occasioni per poter far male ma siamo stati poco lucidi nelle scelte finali. Avremmo meritato un altro risultato, al di là della forza dell'Inter".

E' preccupato dopo questo risultato?

"Sicuramente avevamo trovato una solidità differente dal punto di vista difensivo nelle precedenti partite. Prendere questi 5 gol dà fastidio contro una squadra libera mentalmente, che magari è venuta qui a fare una partita diversa da quella precedente a livello mentale perché c'erano i riflettori puntati. Non dico che sia stato penalizzante, infatti sta a noi concretizzare le occasioni. Pesano i cinque gol, ma chi ha giocato a calcio sa che può accadere. A volte bisogna capire che certe partite vanno gestite quando il risultato è compromesso".

A inizio ripresa hai spostato Cheddira e Reinier.

"Siamo partita con una sorta di 4-3-1-2, con Reinier a fare il trequartista per mettere Brescianini mediano. Non siamo stati bravi a prenderli in un certo momento della gara perché sviluppavano a 4 e allora mi sono messo 5-3-2. Ha dato dei frutti questa mossa, ma poi non siamo riusciti a fare gol e lo subivamo puntualmente".

Da dove si riparte?

"Si riparte. Analizziamo la sconfitta, il Sassuolo ha vinto con l'Inter creando pochissimo. Cosa è la cosa giusta? Ora sta solo a noi ripulirci immediatamente. Alla fin fine è sempre una sconfitta, ovvio che le proporzioni non mi stanno bene. Il risultato è bugiardo, dai, diciamoci la verità. Osanniamo l'Inter per la stagione fatta, ma in questa gara è andata tante volte in difficoltà in fase difensiva. Poi se non facciamo gol, che cosa dobbiamo fare? Il calcio è fatto di aspetti psicologici, i tre gol finali sono arrivati negli ultimi 15'".

Ora due partite diverse, perché il Frosinone merita la salvezza?

"Abbiamo dimostrato di meritare la categoria, ci spinge un pubblico fantastico. Abbiamo sempre dimostrato coraggio, poi i risultati possono non arrivare. A volte pecchiamo per difetti di gioventù, ma meritiamo per il lavoro fatto. Da quando alleno, con pregi e difetti, la filosofia è quella. Ho sempre creduto in questo tipo di calcio".