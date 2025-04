Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa anche della partita persa contro l'Inter in Champions League, a cui farà seguito quella di domani contro il Borussia Dortmund. "Questa è una partita importante per entrambe le squadre. Eravamo seduti nello spogliatoio ed eravamo delusi dopo l'Inter, sì, ma abbiamo anche portato a casa il fatto che la prestazione fosse stata buona", dice.

"Vogliamo costruire su questa base - ha proseguito Freund - una vittoria e poi andare a Milano con la sensazione e l'energia positiva di una vittoria".