Derby contro l'Inter a rischio per Olivier Giroud. A fare il punto sulle condizioni dell'attaccante del Milan, rimpiazzato dall'interista Marcus Thuram dopo appena 26' di gioco per un problema alla caviglia sinistra, ci ha pensato il ct Didier Deschamps: "Aveva un piccolo problema alla caviglia, poi su un tiro gli si è girata. Aveva troppo dolore per continuare, purtroppo", il breve commento del ct francese, intercettato da TF1 all'intervallo di Francia-Irlanda.