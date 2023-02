Patrizia Panico, coach della Fiorentina Femminile, commenta così per i canali ufficiali gigliati la sconfitta patita quest'oggi contro l'Inter Women: "Le ragazze hanno avuto un approccio bello, deciso; hanno espresso un buon calcio da subito, mettendo l'Inter nella loro metà campo nel primo tempo. Dopo il vantaggio abbiamo sfiorato il raddoppio due volte, poi loro con due ripartenze di Tabitha Chawinga ci hanno punite. Nella ripresa volevamo riprendere la partita di mano creando tante occasioni; dobbiamo lavorare molto perché non si può essere così poco cattive sotto porta. In queste gare gli episodi possono condizionare il risultato; mi tengo la prestazione delle ragazze che è stata molto buona.