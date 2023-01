"Vincere a San Siro è come realizzare un sogno, per un allenatore giovane come me sono quelle serate che si inseguono da una vita. Merito al coraggio dei miei ragazzi, che non hanno subito il gioco dell'Inter". Così Paolo Zanetti a Sky dopo il successo di Milano. "L'anno scorso col Venezia avevo vinto in casa con la Roma, ma vincere a San Siro vale di più, specialmente vedendo la classifica che abbiamo. Oggi la mia squadra dimostra di avere uno spirito straordinario".