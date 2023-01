Doppia tegola dopo l'amichevole contro il PSV Eindhoven in casa Milan, avversario dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana in programma il 18 gennaio a Riyadh. Ante Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra e verrà rivalutato con risonanza fra 7 giorni. In seguito a un trauma di gioco nella stessa gara, Ballo-Touré ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito domani.