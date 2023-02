"Ricordo di essere una grande felicità, sin dall'inizio la motivazione per affrontare una delle migliori squadre del mondo, e non solo questo. Giocare giocare nella più grande competizione per club del mondo è stata straordinaria. All'inizio c'è sempre un po’ di nervosismo, è normale. È l’adrenalina... Questo è normale per tutti i giocatori. Io in quel momento mi stavo per confrontare con il miglior terzino sinistro del mondo, Paolo Maldini. La pressione era intensa, contro una squadra con alcune delle migliori stelle del mondo, è stata una grande vittoria". È il ricordo che l'allenatore del Porto, Sergio Conceiçao , condivide ai canali della UEFA , dove torna sulla vittoria del Porto ai danni del Milan, proprio a San Siro, dove tra un paio di giorni tornerà per affrontare l'Inter in Champions.

"Affrontare una tua ex squadra è sempre speciale, ma non è speciale come rappresentare il Porto per il legame che ho con il club. Quando comincia il match dimentico dove ho giocato durante la mia carriera. Il mio focus è su ciò che serve fare per la partita in questione. Come allenatore preparerò la mia squadra al meglio che possiamo indipendentemente da chi abbiamo davanti. Mi irrito davanti alla sconfitta, e non mi lascio trasportare dal successo per mia natura. Per natura non riesco mai a ad accontentarmi e voglio sempre provare a dare di più. Allo stesso tempo, mi arrabbio con me stesso perché so che avrei potuto dare qualcosa in più. Io vivo ogni momento con la squadra, quando segniamo è come se fossi io a segnare" ha concluso.