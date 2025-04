Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al 90' dopo la vittoria sull'Inter: "Orgoglio immenso, ho perso il conto degli anni che son qui. Orgoglio immenso vedere questa piazza giocare a questo livello e competere con le prime della classe. Siamo ancora in lotta per tanti obiettivi importanti, mi riempie di gioia. Sono super-emozionato e lotteremo fino alla fine. Lavoriamo partita per partita, non molleremo fino all'ultima partita contro il Genoa".