Lunga intervista dell'atalantino Marten De Roon sulle colonne dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo durante la quale l'olandese parla anche della sfida in arrivo con l'Inter.

Sabato contro l’Inter sarà una sfida olandese. L’Atalanta ne ha quattro, l’Inter tre: Dumfries, De Vrij e Klaassen. Che giocatori sono gli interisti?

"Sono forti, soprattutto Dumfries in questo momento fa la differenza: Matteo Ruggeri deve giocare una grande partita su quella fascia. Klaassen non ha giocato ancora molto, ma è un giocatore intelligente, che fa sempre i goal: 'Mister 1-0' perché faceva sempre il primo gol. De Vrij lo conosco bene da anni, è un giocatore fortissimo anche se adesso il titolare è acerbi.speriamo che la partita finisca 4-3, con tutti e sette gli olandesi in gol: noi ne abbiamo uno in più (ride, ndr)".

Che partita sarà?

"Una battaglia senza dubbio. L’Inter è la squadra più forte e più in forma d’Italia. Non abbiamo sempre avuto difficoltà contro di loro: non dobbiamo prendere subito gol, dobbiamo partire bene e dopo aver preso le misure cercare di fare la nostra partita. Dovremmo essere concentrati tutta la partita: in casa abbiamo sempre le nostre chances, se giochiamo con coraggio".