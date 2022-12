Dopo che lo scorso settembre si era presentato a San Siro per assistere a un match dell'Inter ricevendo in dono una maglia, ora è l'Inter a ricambiare il favore volando fino a Milwaukee per incontrare Giannis Antetokoumpo, la stella dei Milwaukee Bucks. E recandosi fino al Fiserv Forum, la casa della franchigia del Wisconsin, per far urlare un 'Forza Inter' al campione greco. Il tutto è documentato sui social del club.