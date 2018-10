Erick Thohir festeggia su Instagram dopo il successo dell'Inter in casa del Psv. L'attuale presidente dei nerazzurri, in attesa di novità prima dell'assemblea dei soci del 26 ottobre, ha postato un video con le immagini della partita di Eindhoven accompagnandole con un commento di speranza verso il futuro: "Bella vittoria in trasferta, speriamo di essere sulla strada giusta per altri buoni risultati".

