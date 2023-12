Dal Bayern Monaco all'Inter... "2023, un anno intenso e selvaggio con tanti momenti e ricordi indimenticabili" per Yann Sommer come lui stesso afferma nel post pubblicato su Instagram, dove l'estremo difensore nerazzurro fa una sinossi dell'anno in conclusione. "Grazie infinite ai tifosi, ai miei compagni di squadra e ai soci, il vostro supporto significa molto! Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici! Auguro a tutti voi un felice anno nuovo" conclude.