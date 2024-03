Non c'è tempo in casa Inter per adagiarsi sugli allori. Il giorno dopo la vittoria conquistata a spese del Genoa, che ha regalato ai nerazzurri il +15 sulla Juve, Benjamin Pavard ha mandato un messaggio chiaro all'ambiente, chiedendo di tenere alta la tensione, nonostante il vantaggio rassicurante in classifica sulla seconda, in vista della difficile trasferta di Bologna: "Più tre, così fino in fondo. Concentrati sulla prossima. Forza Inter", ha scritto il difensore francese all'interno delle sue Instagram Stories.