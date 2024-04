Il giorno dopo la lunga parata scudetto, durante la quale l'Inter ha sfilato per le strade di Milano in mezzo a una folla oceanica, è l'occasione per i giocatori di ringraziare i tifosi per l'enorme affetto ricevuto. Non fa eccezione Stefan de Vrij, che sul proprio profilo X ha voluto dedicare un pensiero a quanto successo ieri in città: "Una giornata incredibile per festeggiare la seconda stella in una stagione da incorniciare - ha scritto il difensore olandese -. Grazie a tutti i tifosi per rendere questo momento così speciale! Milano è nerazzurra".

Una giornata incredibile per festeggiare la seconda stella in una stagione da incorniciare. Grazie a tutti i tifosi per rendere questo momento così speciale! Milano è nerazzurra ⭐️⭐️ @Inter #IM2Stars #Campioni pic.twitter.com/lVVGTK2pQT — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) April 29, 2024