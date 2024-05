La vittoria del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain nelle semifinali di Champions League, con tanto di passaggio del turno in finale, cambia la top ten del club ranking Uefa. I parigini restano fermi, al quarto posto e senza possibilità di allungare ulteriormente sul Liverpool quinto, mentre il Borussia Dortmund scavalca il Lipsia in ottava piazza e si avvicina sia alla Roma (settima) che all'Inter (sesta). Questa la classifica nelle prime dieci posiizoni:

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 144.000

3. Real Madrid (Spagna) 131.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Roma (Italia) 100.000

8. Borussia Dortmund (Germania) 97.000

9. Lipsia (Germania) 97.000

10. Chelsea (Inghilterra) 96.000