"La UEFA sta monitorando attentamente gli sviluppi relativi al progetto di decreto ed è in contatto con la FIGC in merito alla questione". È questa, apprende Calcio e Finanza, la prima presa di posizione ufficiale da parte della UEFA in merito alla riforma proposta dal ministro per lo sport Andrea Abodi che porterebbe alla creazione di una nuova autorità governativa di controllo sui conti dei club professionistici in Italia.