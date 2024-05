Sebastian Frey parla a La Gazzetta dello Sport nel giorno in cui la Fiorentina, una delle formazioni italiane in cui ha militato, si gioca l'accesso alla finale di Conference League contro il Bruges.

"Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina - confessa alla rosea -: ho passato sei anni meravigliosi, amici, emozioni, a Firenze ho casa. Una proposta dall'attuale proprietà mi era stata fatta, per i portieri: declinai ma vediamo in futuro".