Dopo i due giorni liberi concessi da Inzaghi per il post-festa scudetto, l'Inter torna sui campetti di Appiano Gentile "sotto la pioggia" come sottolinea il club stesso sui social, dove condivide un breve video del ritorno alla routine dei campioni d'Italia, ancora entusiasti e con tanto di strascichi dalla lunga e scatenata domenica vissuta tra le vie di Milano. Il più 'turbato', se così vogliamo definirlo, è il capitano Lautaro, uno dei più scatenati da Piazza Duomo, dove più volte ha ripetuto 'ho perso la voce', voce non ancora recuperata come si può notare nella clip social condivisa questo pomeriggio, dove alle spalle del Toro compare un solito scherzoso Nicolò Barella che prende prontamente in giro il compagno imitandolo.

"Dopo il sole, c'è sempre la tempesta" dice ridendo Bastoni, alludendo al piovoso cielo della Pinetina. "Buongiorno" con tanto di 'due' (di 'seconda stella') mimato da Carlos Augusto, che fa da apripista al "buongiorno campioni d'Italia" di Dimarco che non smette di ribadirlo, contornato dall'ennesima esultanza piena di enfasi di Frattesi. Insomma, anche sotto un triste grigiume atmosferico, al Suning Training Centre il sole continua a splendere.