Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l'Alavés, Míchel, allenatore del Girona, secondo in classifica in Liga, ha parlato degli avversari che gli piacerebbe incontrare il prossimo anno in Champions League. "Voglio giocare con il Liverpool, lo voglio proprio... Poi speriamo di beccare qualche altro club storico. Potrebbe arrivare un Bayern Monaco, una Juventus, anche se non sono ancora sicuro che la Juve ci sarà. Poi Milan, Inter... Il format è cambiato, si giocheranno 4 partite in casa e 4 fuori, quindi voglio giocare in casa con l'Inter o il Bayern. Vorrei Inter e Bayern Monaco in casa xo la gente possa godersi lo spettacolo e vorrei giocare ad Anfield e non so in quale altro stadio. Dirò, mi è piaciuto il Borussia Dortmund l'altro giorno, il muro giallo mi ha incantato. Ecco, questa è un'altra meta dove vorrei andare. E tutta la stampa di Girona andrà".

