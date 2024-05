Michele Di Gregorio era presente domenica scorsa all'Arena Civica a Milano, dove l'Alcione ha festeggiato la promozione in Serie C. Come riportato da Tuttosport, l'estremo difensore ha incrociato anche qualche tifoso della Juventus che lo ha invitato a passare in bianconero il prossimo anno. La reazione dell'estremo difensore è stata semplicemente quella di sorridere, ma senza aprire bocca.

Secondo il quotidiano l'accordo economico col giocatore ci sarebbe già: 2 milioni netti a stagione per 5 anni.