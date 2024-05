La Gazzetta dello Sport propone sull'edizione online un focus sulla situazione di Tiago Djalò, vicino all'Inter lo scorso inverno e poi passato alla Juventus. Finora zero minuti e poche tracce di un prossimo debutto in Serie A, come riporta la rosea. Col mondo Juve non è scattata la scintilla, Allegri non ritiene ancora pronto per calarsi nella realtà juventina. Rispetto alle attese, dicono i rumors, il giocatore si sarebbe presentato un po' in ritardo alla corte del nuovo tecnico.

A gennaio si ipotizzava per lui un inserimento graduale, dopo l'acquisto dal Lille per 3 milioni e mezzo. Esclusa l'ipotesi prestito, per fargli assaporare il nuovo ambiente e poi inserirlo passo passo. Almeno l'esordio prima di fine annata, però, sarebbe un segnale.