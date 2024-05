Dumfries è l'unico (quasi) titolare che al momento può lasciare la Pinetina. Come spiega il Corriere dello Sport, le trattative per il rinnovo, dopo un riavvicinamento, ancora non sono decollate e, così stando le cose, l'Inter prenderebbe in seria considerazione un'offerta per la sua cessione.

L'olandese ha alternato stati di grazia e momento di black-out, come il recente sonno che ha innescato il gol del Sassuolo. Ovviamente, l'incasso di un addio di Dumfries andrebbe reinvestito nel suo sostituto e, in tal senso, il CdS fa ancora il nome dell'atalantino Holm. Molto dipenderà anche dal tipo di offerte che arriveranno per l'ex PSV, che non intende lasciare l'Inter, soprattutto per una piazza meno nobile.