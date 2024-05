Nel corso dell'intervista a La Repubblica, Benjamin Pavard racconta come è nata la storia su Instagram con lo slogan "Benji l'interista" che tanto è piaciuto ai tifosi. "In aereo, venendo a Milano, chiacchierando con un amico. Avevo forzato per lasciare Monaco. Volevo l'Inter, che mi seguiva da tempo”.

“Avevo vinto tutto e ho capito che era il momento di cambiare - prosegue il francese -. A 27 anni cercavo una nuova avventura, dopo sette anni in Germania. Volevo conoscere l’Italia, vivere la passione della Serie A. Poi c’è la tattica. A Monaco giocavo terzino, qui centrale, il ruolo che preferisco. Inzaghi ci lascia molta libertà. Avevo già giocato in difese a tre, ma si trattava soprattutto di coprire. Qui è un continuo dai e vai. Dobbiamo salire, creare spazio, dialogare con il regista. Quando mi piacerebbe fare il primo gol con l'Inter? Nel derby, ovviamente. Ma sarebbe bello anche in Inter-Juve”.