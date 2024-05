La vittoria del Sassuolo contro l’Inter nella scorsa giornata di campionato ha reso ancora più aperta la lotta salvezza in Serie A. Ciò nonostante gli analisti di Goldbet continuano a non avere fiducia nella squadra emiliana: la retrocessione dei neroverdi, al momento penultimi in classifica, è infatti proposta a 1,20. Situazione complicata anche per l'Udinese: il pari di Success nel recupero contro il Napoli non "salva" i bianconeri, visti in Serie B a 1,30.

Dopo il pareggio a reti bianche fra Empoli e Frosinone, gli esperti di Better credono di più nella salvezza dei ciociari: la discesa in serie cadetta dei toscani infatti paga 1,90 contro il 2,75 del Frosinone. Fiducia anche nella permanenza in Serie A del Cagliari, la retrocessione dei sardi è offerta a 4,50. Data quasi per scontata la salvezza del Verona, grazie alla preziosissima vittoria contro la Fiorentina. L’improbabile piazzamento nelle ultime tre dei veneti è proposto addirittura a 15.