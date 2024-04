Dopo la sontuosa stagione dello scorso anno, consacratosi peraltro in finale di Istanbul contro il City con la superba prestazione che ha annullato Erling Haaland, Francesco Acerbi non ha mollato un centimetro neppure nella stagione attuale, coronata con il trionfo dello scorso lunedì contro il Milan, trionfo valso lo scudetto alla sua Inter. A due giorni dalla grande festa che lo ha visto protagonista, come del resto tutti i nerazzurri, sul pullman aperto che ha sfilato per le vie di Milano, il difensore nerazzurro dedica un pensiero speciale alla compagna Claudia Scarpari: "È anche merito tuo per essermi sempre stata al mio fianco anche nei momenti più duri. Ti amo per questo e perché sei unica nel tuo genere sia nei tuoi modi a volte duri sia quando sei dolce. Sei speciale".