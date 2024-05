L'Inter, come ormai abitudine, guarda ai suoi giovani virgulti per ottenere un tesoretto da reinvestire poi sul mercato in entrata. In particolare, pensando ai possibili investimenti su Gudmudsson e Bento, la Gazzetta dello Sport parla di Martin Satriano che tanto bene sta facendo in Francia con il Brest.

L'attaccante uruguaiano, classe 2001, al momento è terzo in Ligue 1, a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Per lui, finora, 6 gol e 4 assist in 34 presenze stagionali, con un rendimento crescente in questi ultimi mesi dopo un fisiologico periodo di adattamento.

Come spiega la rosea, su di lui gli occhi soprattutto di Valencia e Stoccarda: l'Inter lo valuta 6 milioni.