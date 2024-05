Intervistato da Sky, prima della gara di ritorno di Europa League contro il Marsiglia, Gian Piero Gasperini è stato interpellato a proposito dell'argomento 'calendario', caro all'Atalanta. La Lega francese ha posticipato gli impegni di PSG e Marsiglia in campionato, diversamente dall'Italia. Quanto fatto dalla Francia può essere uno spunto per il campionato italiano?: "Se ne parla da tempo, l'importante è non sostituire le partite di campionato con quelle di altre competizioni perché se no sarebbe la stessa cosa. Chiaro che arrivati a questo punto tante partite così vicine non sono l'ideale per tutte quante" ha detto l'allenatore della Dea.