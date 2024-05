Andata in scena presso la Sala Executive di San Siro una piccola celebrazione per i vent'anni dell'associazione Asso.Pai, l'associazione dei Piccoli Azionisti Inter; durante l'incontro il presidente dell'associazione Mario Vigo ha premiato Aleksandar Stankovic come miglior atleta della Primavera. Un riconoscimento che l'agenzia di procura del ragazzo, la Roc Nation Sports ha omaggiato tramite i social.