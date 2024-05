L'AIAC e Panini non hanno dubbi: Simone Inzaghi il miglior allenatore della stagione 2023/24. Per l'annata calcistica ormai in conclusione, la community della nota azienda di figurine e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha votato per il 55% il tecnico dell'Inter, diventato campione d'Italia per la prima volta in carriera. Il piacentino ha battuto la rivelazione stagionale Thiago Motta che nella stagione in corso sta conducendo il Bologna alla qualificazione in Champions League.

"Il mister e il suo staff verranno premiati con il 'Premio Panini - The Coach Experience Figurina D’Oro III edizione' durante l’evento dedicato ai tecnici del mondo del calcio che si terrà a Rimini dal 6 al 8 giugno" si legge sul comunicato diramato tramite social.

