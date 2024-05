Intervenuto negli studi Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello ha analizzato così il trionfo del Borussia Dortmund contro il PSG che ha regalato ai gialloneri l'accesso alla finale di Champions League:

"Tanti errori del PSG, ha lasciato libero Hummels di saltare, non si può. E poi gli errori nelle conclusioni, quasi tutte pasticciate. Poi i pali ci sono... 7 sono tanti fra andata e ritorno, c'è un po' di sfortuna che ha condannato. Ma non si può giocare solo gli ultimi 25 minuti, Luis Enrique doveva fare qualche cambio prima. Mbappé non ha fatto tanto ma qualche giocata sì, è mancata la fascia destra: Hakimi e Dembelé sono stati disastrosi, non hanno messo un solo pallone dentro pericoloso. Ho visto cose troppo elementari nel primo tempo, nella ripresa sono entrati giocatori più vivi e si è visto un PSG diverso, ma prima veramente troppi giocatori con colpi elementari. Poi il Dortmund ha avuto un po' di fortuna, non si può dire di no".