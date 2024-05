Le strade dell'Inter e di Davy Klaassen sembrano destinate a separarsi dopo una sola stagione, vissuta da comprimario dal centrocampista olandese che non ha goduto di molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Ma per l'ex Ajax pare essersi già aperta una nuova porta verso la Turchia: il Besiktas, atteso da una profonda fase di rinnovamento dopo un'annata deludente, ha fatto un primo sondaggio per Klaassen, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik.

Samet Aybaba, responsabile del settore calcio del club, ha già avuto un primo contatto col calciatore e ha ricevuto segnali sostanzialmente positivi. Ma prima che Klaassen firmi c'è ancora molta strada da fare.

