L'Inter sta seriamente ragionando sull'arrivo di un nuovo difensore centrale per rinforzare il pacchetto attuale e farlo crescere in ottica futura. Il nome cerchiato in rosso da tempo è quello di Alessandro Buongiorno, che ha tante delle caratteristiche ricercate dalla dirigenza nerazzurra e gradite a Simone Inzaghi: giovane, italiano e già nel giro della nazionale, stipendio contenuto già esperto di difesa a tre e reduce dalla cura Ivan Juric, una garanzia da questo punto di vista. Il vero problema, neanche a dirlo, è la valutazione che ne fa il Torino: 40 milioni di euro. Ed è proprio su questo che in Viale della Liberazione stanno ragionando, per capire quali soluzioni potrebbero essere adottate per avvicinarsi alla cifra chiesta da Urbano Cairo. La soluzione potrebbe essere la cessione di Valentin Carboni, già messa in preventivo per una cifra di 30 milioni di euro. In alternativa, la classica operazione di rinvio del pagamento, con un prestito oneroso, l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla controparte (Francesco Pio Esposito lo sarebbe) e l'obbligo di riscatto rinviato al bilancio successivo. Un po' come accaduto con Davide Frattesi, insomma.

Un assist ai nerazzurri potrebbe servirlo proprio Buongiorno, che pur essendo legato al Torino (un anno fa rifiutò il trasferimento all'Atalanta) non disdegnerebbe il passaggio in una big. Meglio se italiana, in base alle sue preferenze, anche perché chi si è mosso dall'estero con i granata finora (Tottenham, Newcastle, Atletico Madrid) non lo convince più di tanto. Così come non lo convincono le ipotesi Napoli e, per ovvi motivi, la Juventus. Milano in tal senso sarebbe la soluzione ideale per il difensore classe '99, anche per vicinanza con la famiglia (aveva dato l'ok al Milan lo scorso gennaio, ma l'offerta al Torino era troppo bassa). Come appurato da FcInterNews.it l'Inter oggi, in particolare, è in testa alle sue aspirazioni in caso di trasferimento, perché in nerazzurro sa di poter crescere, disputare la Champions League da protagonista e ritroverebbe molti compagni di Nazionale, con i quali condividerà anche la spedizione in Germania tra poche settimane. Tra il club di Viale della Liberazione e il centrale torinese l'accordo sarebbe facile da trovare, sulla base di 2,5-3 milioni di euro a stagione.

Ad ogni modo, fedele anche alla fascia di capitano, Buongiorno non ha la minima intenzione di forzare un addio e se non ci fossero i presupposti per fare il salto professionale continuerebbe a difendere i colori granata come fatto finora. Se invece questa estate l'Inter riuscisse a convincere Cairo, il 25enne difensore non ci penserebbe due volte ad accettare.