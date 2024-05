E' bastato un pareggio al Parma contro il Bari (1-1 al San Nicola) per l'aritmetica certezza della promozione in massima serie. Pecchia conquista la terza promozione in carriera: 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte e due giornate dalla fine. Ottimi numeri, l'Inter si congratula: "Bentornati ragazzi, vi aspettiamo la prossima stagione".

