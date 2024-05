Finalmente, dopo mesi, s'è capito: l'Inter stavolta non avrà necessità di cedere. Fino a poche settimane fa, c'era ancora chi parlava di uno o due big da sacrificare, invece oggi anche il Corriere dello Sport conferma: nulla di tutto questo. Ma è chiaro che il saldo dovrà comunque restare a zero, quindi bisognerà vendere per comprare.

Da monitorare diverse situazioni. Se gli obiettivi sono Bento (20 milioni), Gudmundsson (35-40) e Buongiorno (45), allora è chiaro che il tesoretto dovrà essere cospicuo.

10 milioni potrebbero arrivare dal riscatto (difficile) del Marsiglia di Correa. Altri 7 dal riscatto di Esposito dalla Samp (in caso di Serie A). poi c'è sempre Valentin Carboni: valutazione di 35 milioni.

Entrate collaterali potrebbero arrivare da Agoume, Satriano, Filip Stankovic, Oristanio e Vanheusden. Per Zanotti, invece, si parla di un inserimento nell'operazione Gudmundsson con il Genoa.