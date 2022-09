"Molto felice per la vittoria di stanotte! Grazie per il vostro supporto!". Con questo breve messaggio supportato dalle immagini che lo ritraggono in campo con la maglia orange, Denzel Dumfries ha festeggiato il passaggio alle finali di Nations League . Il laterale nerazzurro ha giocato tutta la partita vinta 1-0 contro il Belgio grazie alla rete di Van Dijk .

Very happy with tonight’s win! Many thanks for the support! @onsoranje #NationsLeague