Henrikh Mkhitaryan ha ringraziato con due emoji, una raffigurante un sorriso e l'altra le mani in preghiera a mo' di ringraziamento, l'ex presidente Massimo Moratti che in passato aveva sottolineato le qualità del centrocampista in un'intervista a Gianluca Rossi tornata in auge ieri nel giorno del compleanno dell'armeno.

"Mkhitaryan - aveva detto Moratti - lo trovo eccezionale. Se mi dicono che giocatore di oggi dev'esserci nella rosa di 5, 10, 80 anni fa dico Mkhitaryan sempre. Gli altri hanno grande classe, ma lui è utilissimo, un collante eccezionale, rapido. Mi sembra anche un professionista serissimo".