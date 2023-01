C'è anche Marco Materazzi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita che sta ospitando in questi giorni Inter e Milan, domani in campo per contendersi la Supercoppa italiana. L'ex 23 nerazzurro, sul proprio profilo Instagram, ha confermato la sua presenza pubblicando una foto che lo ritrae al fianco del trofeo: "Pronto per domani", ha scritto Matrix con tanto di immancabili cuori nerazzurri a corredo.