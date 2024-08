Dopo la prestazione sontuosa contro l'Atalanta, Marcus Thuram riceve l'endorsement, piuttosto frizzante, da parte di Marco Materazzi. Il quale via social, esaltando l'attaccante francese, lo descrive come "The REal Thuram". Un riferimento tra le righe al fratello minore Kephren, che questa estate si è trasferito alla Juventus.