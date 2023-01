Dopo Ivano Bordon, è Maicon il secondo giocatore a entrare a far parte nell'Inter Hall of Fame edizione 2022. Il terzino brasiliano è il quinto difensore nerazzurro a ricevere la speciale onorificenza dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marco Materazzi. E proprio Matrix, su Instagram, ha accolto tra le leggende del club nerazzurro il compagno di mille battaglie: "Welcome, Maicon", il messaggio di Matrix.