Dopo essersi espresso da leader, come suo solito fare, ai microfoni delle tv presenti a San Siro nell'immediato post-gara, il capitano Lautaro Martinez esprime tutta la sua gioia per il risultato ottenuto ieri contro il Monza anche sui social: "Iniziamo nella maniera giusta, contento di tornare a San Siro. Grazie mille a tutti i tifosi per il supporto di sempre e complimenti ai miei compagni per la grande partita fatta. Continuiamo a lavorare su questa strada" si legge su Instagram.