Marcus Thuram risponde presente alla chiamata di Didier Deschamps, ct della Francia, che lo ha confermato tra i convocati dei Blues per le gare con Olanda e Scozia, valide per il girone di qualificazione a Euro 2024. L'attaccante, sempre decisivo con l'Inter in questa prima parte di stagione, torna a difendere i colori della selezione del suo Paese dopo aver trovato il primo gol, nel match vinto 2-0 contro l'Irlanda del 7 settembre. Questa la sua reazione social su X.