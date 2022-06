Mentre la trattativa per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku si registra in chiusura, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae sorridente alla guida una bicicletta e in perfetta tenuta da vacanza. Un pomeriggio domenicale a quanto pare di relax per il numero uno della Beneamata, chissà interrotto solo per dare il suo ok definitivo all'operazione con il Chelsea per il prestito di Big Rom.